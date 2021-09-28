Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в разговоре с «СЭ» прокомментировала назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России по хоккею.

Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов.

«Даже не знаю, что сказать об этом решении. Ставят — меняют, ставят — меняют. В любом случае присутствие Знарка даже помощником обнадеживает. Мне Знарок вообще очень нравится, он будет рядом, и мне спокойнее. У него харизма, характер. Насколько я знаю, он пользуется авторитетом у ребят, а это очень важно. Конкуренция у нашей сборной обязательно будет, в хоккей все научились играть. Так что сейчас пора поставить точку на тренерских перестановках и начать упорную подготовку к Олимпиаде», — сказала Хоркина «СЭ».

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная России начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария, Дания.