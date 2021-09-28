Олимпиада
Пекин-2022
Новости Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016 Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Хоркина — о назначении Жамнова: «Ставят-меняют. Уже пора готовиться к Олимпиаде!»

11:28
Светлана Хоркина. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Светлана Хоркина. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в разговоре с «СЭ» прокомментировала назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России по хоккею.

Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов.

«Даже не знаю, что сказать об этом решении. Ставят — меняют, ставят — меняют. В любом случае присутствие Знарка даже помощником обнадеживает. Мне Знарок вообще очень нравится, он будет рядом, и мне спокойнее. У него харизма, характер. Насколько я знаю, он пользуется авторитетом у ребят, а это очень важно. Конкуренция у нашей сборной обязательно будет, в хоккей все научились играть. Так что сейчас пора поставить точку на тренерских перестановках и начать упорную подготовку к Олимпиаде», — сказала Хоркина «СЭ».

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная России начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария, Дания.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора

Читайте также

Российский новичок продолжает покорять Америку. Он забил семь голов, и его уже сравнивают с Овечкиным
О Дзюбе в сборной России можно забыть. Новым лидером должен стать Смолов
«Хочется доказать, что уход от Тутберидзе — не обязательно понижение в классе». Интервью одиночника, вернувшегося в топ перед Олимпиадой
В НХЛ назвали лучших игроков. Овечкин уже не в топ-10, Кучеров и Панарин — вне тройки
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное