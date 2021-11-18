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Еще один участник Олимпиады в Пекине заразился коронавирусом

10:09

Один из спортсменов, прибывший в Китай для подготовки к Олимпиаде, заразился коронавирусом, информирует Beijing Daily. Как отмечается, он представляет санный спорт, однако его имя и национальность не называются.

Напомним, что это уже третий случай заражения за ноябрь среди иностарнных спортсменов, прибывших в Китай. Ранее сообщалось о двух других, один из которых не имел никаких симптомов.

Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Роман Шишов все материалы автора
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