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Совет ИИХФ обсудит вопрос участия сборной Китая по хоккею в Олимпиаде на следующей неделе

21:10
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Совет Международной федерации хоккей (ИИХФ) обсудит вопрос участия мужской сборной Китая по хоккею в Олимпиаде на следующей неделе.

«Встреча совета планируется в конце следующей недели — 26 ноября. Но пока неизвестно, когда будет принято окончательное решение», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ИИХФ.

Олимпиада в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. В конце сентября президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что сомневается в целесообразности выступления сборной Китая на домашних Играх из-за слабого уровня команды. Позднее стало известно, что ИИХФ планирует оценить уровень подготовки китайцев к Олимпиаде по результатам матчей «Куньлуня» с «Амуром» (15 ноября, 4:5 ОТ) и «Авангардом» (17 ноября).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12954955

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Иван Торопцев все материалы автора
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