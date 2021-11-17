Совет ИИХФ обсудит вопрос участия сборной Китая по хоккею в Олимпиаде на следующей неделе

Совет Международной федерации хоккей (ИИХФ) обсудит вопрос участия мужской сборной Китая по хоккею в Олимпиаде на следующей неделе.

«Встреча совета планируется в конце следующей недели — 26 ноября. Но пока неизвестно, когда будет принято окончательное решение», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ИИХФ.

Олимпиада в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. В конце сентября президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что сомневается в целесообразности выступления сборной Китая на домашних Играх из-за слабого уровня команды. Позднее стало известно, что ИИХФ планирует оценить уровень подготовки китайцев к Олимпиаде по результатам матчей «Куньлуня» с «Амуром» (15 ноября, 4:5 ОТ) и «Авангардом» (17 ноября).