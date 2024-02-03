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Пекин-2022

3 февраля, 19:07

Москвина считает преждевременным говорить о возможной поездке фигуристов за бронзовыми медалями Олимпиады

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина ответила на вопрос, стоит ли российским спортсменам ехать за бронзовыми медалями за командный турнир фигуристов на Олимпийских играх-2022.

«Я не в курсе дела, кейс еще не закончился, его будут рассматривать, еще не о чем говорить и что-то решать. Для того, чтобы ответить на вопрос, отсудит ли Канада бронзовую медаль за командный турнир, нужно знать правила, на каких условиях присуждается то или иное место. Я это не изучала, потому что меня это не касается. Когда соответствующие организации проведут все свои суды, тогда либо поедем, либо не поедем», — приводит ТАСС слова Москвиной.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что после вычета в командном турнире на Олимпиаде в Пекине результата Камилы Валиевой, которую CAS днем ранее дисквалифицировал на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сборная России лишилась золотых медалей. Таким образом, российская команда опустилась на третью строчку. Первое место заняла сборная США, серебряные медали перешли к сборной Японии.

В командном турнире на Олимпиаде-2022 Россию представляли Валиева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые являются воспитанниками Москвиной.

Источник: https://tass.ru/sport/19893075
Тамара Москвина
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