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Пекин-2022

Сегодня, 22:10

Анфиса Резцова: «Российские и украинские спортсмены все равно будут контактировать на Олимпиаде»

Иван Шитик
Корреспондент

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала рекомендации министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта избегать нахождения рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине.

«Мы не разочаруемся, если украинцы не будут стоять рядом с нами на Олимпиаде. В любом случае мы их сильнее. При этом российские и украинские спортсмены всегда общались между собой. Наши атлеты точно ни при чем в данной ситуации, но уверена, что украинцы тоже не в восторге от высказывания Гутцайта. Не знаю, как быть спортсменам, но полагаю, что они все равно будут контактировать. Неважно, что сказали сверху. Это просто политические игры. Конечно, страдают только спортсмены. Непонятно, зачем принимают такие решения», — сказала Резцова RT.

24 января Гутцайт заявил, что представляющим Украину спортсменам на Олимпийских играх в Пекине рекомендовано не стоять рядом с российскими олимпийцами. Ведомство также запретило делать совместные фото с россиянами.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/952963-anfisa-rezcova-ukraina-oi
Олимпиада
Анфиса Резцова
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