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Пекин-2022

Сегодня, 19:55

Драчев назвал решение министра спорта Украины по общению с россиянами маразмом

Драчев высказался по поводу слов министра спорта Украины касаемо общения с россиянами
Виктория Кравченко

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал слова министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, который заявил, что ведомство рекомендовало избегать украинским спортсменам совместных фото с россиянами во время Олимпиады в Пекине.

«Это окончание здравого смысла полностью. Ясно, что все это политиканство, они пытаются получить как можно больше денег с Запада, раскрутить их на волне якобы российской агрессии, которой не может быть. Для того чтобы это продолжать и получать, им нужны такие красивые реплики: русские пытаются напасть, с ними нельзя разговаривать, не фотографируйтесь, не общайтесь. Маразм за маразмом.

Рыба гниет с головы. Все все понимают. Мы как дружили с украинскими биатлонистами, так и дружим: общаемся, переписываемся и надеемся, что это когда-нибудь все-таки закончится», — цитирует Драчева ТАСС.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13511197
Олимпиада
Владимир Драчев
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