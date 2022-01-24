Драчев назвал решение министра спорта Украины по общению с россиянами маразмом

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал слова министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, который заявил, что ведомство рекомендовало избегать украинским спортсменам совместных фото с россиянами во время Олимпиады в Пекине.

«Это окончание здравого смысла полностью. Ясно, что все это политиканство, они пытаются получить как можно больше денег с Запада, раскрутить их на волне якобы российской агрессии, которой не может быть. Для того чтобы это продолжать и получать, им нужны такие красивые реплики: русские пытаются напасть, с ними нельзя разговаривать, не фотографируйтесь, не общайтесь. Маразм за маразмом.

Рыба гниет с головы. Все все понимают. Мы как дружили с украинскими биатлонистами, так и дружим: общаемся, переписываемся и надеемся, что это когда-нибудь все-таки закончится», — цитирует Драчева ТАСС.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.