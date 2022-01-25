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Пекин-2022

Сегодня, 00:40

Глава ОКР заявил, что наши спортсмены готовы к провокациям на Олимпиаде-2022

Тимур Ганеев
Корреспондент

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в интервью «СЭ» отметил важность работы комиссии спортсменов и рассказал о мощной юридической поддержке команды на Играх-2022 в Пекине.

— Наши спортсмены готовы к тому, что в Китае возможны те или иные провокации (как в случае с Даниилом Медведевым в Токио и вопросом о русских «допингерах») и попытки оказать на них психологическое давление?

— 21 января комиссия спортсменов ОКР провела специальную расширенную онлайн-конференцию со всеми участниками Игр-2022. Ребята поделились своим опытом, полученным в Токио. Наши специалисты подробно остановились на наиболее важных и проблемных аспектах с юридической, коммуникационной и спортивной точек зрения. В целом мы приветствуем и поддерживаем общение в таком формате. Это и обмен практическим опытом, и возможность обсудить самые разные вопросы. Как мне кажется, информация в таком ключе воспринимается лучше. Так что думаю, наши олимпийцы будут полностью подготовлены к потенциально возможным провокациям, исключать которые нельзя, как бы этого нам ни хотелось.

— Будут ли в Токио наши юристы, которые готовы моментально включиться в процесс, если возникнет, например, ситуация, как с сестрами Авериными в Токио?

— На все Олимпиады в последнее время в составе делегации мы отправляем юристов самого высокого уровня. Плюс у нас есть консультанты из зарубежных юридических компаний. Так что мы всегда готовы к форс-мажорным обстоятельствам и включаем все наши инструменты защиты интересов спортсменов и команды очень оперативно.

Полное интервью со Станиславом Поздняковым можно прочитать здесь.

Олимпиада
Станислав Поздняков
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