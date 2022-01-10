Российская саночница совершила подвиг перед Олимпиадой. Она выигрывает после тяжелой травмы

Ради Пекина-2022 чемпионка мира Татьяна Иванова вылечилась в полтора раза быстрее, чем прогнозировали врачи.

На минувшей неделе российская саночница Татьяна Иванова великолепно выступила на этапе Кубка мира в Сигулде, заметно повысив свои шансы получить лицензию на Олимпийские игры-2022. Серебряная призерка Сочи-2014 сначала взяла бронзу на основной дистанции, уступив лишь титулованным Маделайне Эгле (Австрия) и Юлии Таубитц (Германия), а затем завоевала золото в спринте. Эти достижения покорились 30-летней уроженке Пермского края, несмотря на последствия тяжелой травмы.

Восстановиться за месяц

Иванова получила серьезное повреждение на первом этапе Кубка мира в Пекине, который проходил на олимпийской трассе 20-21 ноября. Диагноз: повреждение связок и трещина в таранной кости. И как следствие — призрачные шансы отобраться в Пекин-2022 (по сумме четырех лучших результатов сезона надо попасть в топ-30 общего зачета КМ-2021/22). Врачи говорили, что на восстановление уйдет минимум шесть недель, но наша спортсменка не могла столько ждать.

— В сроках восстановления у специалистов единого мнения нет, — отмечала в конце ноября ТАСС Иванова. — Говорят, что мне нужно пять-шесть недель, но я могу отвести себе на это только месяц, так как хочу выйти на лед 25 декабря в Винтерберге. Я очень надеюсь, что успею восстановиться к концу декабря. Пусть даже я буду ходить с лангеткой на ноге, но все равно попробую кататься и завоевать олимпийскую лицензию.

Иванова пропустила два этапа КМ в Сочи, но, как и обещала, вернулась к этапу в Винтерберге. 27 декабря Татьяна получила допуск к тренировкам и тут же вылетела в Германию. Процесс восстановления не был завершен, поэтому спортсменка выступала при условии постоянного медицинского наблюдения. Это не помешало чемпионке мира-2019 в эстафете стать четвертой в Винтерберге, а в Латвии состоялся настоящий бенефис Ивановой. Выступая на своей любимой трассе (через боль), российская саночница дважды поднималась на подиум. Это позволило ей подняться на 16-е место в общем зачете.

Теперь важно показать достойные результаты на двух этапах КМ перед стартом Олимпиады: в немецком Оберхофе (15-16 января) и швейцарском Санкт-Морице (22-23 января). Хотя уже почти нет сомнений, что россиянка получит олимпийскую лицензию по спортивному принципу.

Почему Ивановой так важно выступить в Пекине?

Иванова подходила к Играм-2014 в качестве одной из фавориток турнира. В 22 года она завоевала два серебра чемпионата мира и три раза выиграла чемпионат Европы. И пусть предолимпийский сезон сложился для нее не слишком удачно и запомнится, наверное, прежде всего выигранным этапом Кубка мира в Сигулде, россиянка по праву рассчитывала на медали на домашней трассе. В личном соревновании сделать это не получилось. Татьяна стала седьмой (лучший результат среди россиянок), а в эстафете Иванова, Альберт Демченко, Александр Денисьев и Владислав Антонов уступили только немцам во главе с Феликсом Лохом и Натали Гайзенберг.

Правда, за серебро Сочи-2014 еще пришлось серьезно побороться. В декабре 2017 года решением Международного олимпийского комитета (МОК) за нарушение антидопинговых правил наша четверка была лишена медали Игр, а спортсмены были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх. В феврале 2018 года Спортивный арбитражный суд полностью удовлетворил апелляцию саночников. Арбитры признали отсутствие нарушения антидопинговых правил с их стороны и отменили пожизненную дисквалификацию. Результаты выступления в Сочи-2014 были полностью восстановлены.

Однако в Пхенчхан Иванова (на тот момент шла на втором месте в общем зачете Кубка мира-2017/18) и 46 российских олимпийцев приглашения от МОК так и не получили. Выездная панель CAS также отклонила коллективную апелляцию наших олимпийцев.

«Нет слов...» — написала в своем инстаграме саночница.

Хотя Иванова еще до решения CAS по допуску к Пхенчхану-2018 заявила, что в любом случае продолжит карьеру. Как минимум до Пекина-2022. И сдержала обещание. В 2019 году она помогла сборной выиграть чемпионат мира в эстафете, а спустя год стала второй в спринте на ЧМ-2020 в Сочи, а также выиграла чемпионат Европы-2020 в Лиллехаммере. В прошлом году Татьяна взяла два золота ЧЕ в Сигулде и вновь является реальной претенденткой на медаль Игр. Будем надеяться, что в этот раз ничего не помешает ей поехать на Олимпиаду, а боли в ноге окончательно перестанут беспокоить Татьяну в Пекине.