ПЦР-тесты в дни соревнований надо отменять? Они превратят Олимпиаду в профанацию

Чемпионаты России и США по фигурному катанию показали, как омикрон уничтожает спортивный принцип.

Краткая хроника последних событий в мировом фигурном катании: в США действующая чемпионка страны Алиса Лью едва не лишилась Олимпиады из-за обнаруженного у нее коронавируса на чемпионате США, произвольную программу также пропустила одна из лидеров сборной Эмбер Гленн, но, несмотря на 14-е место в короткой программе, получила статус запасной в олимпийской сборной. Французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон снялись с чемпионата Европы из-за боязни заразиться коронавирусом.

Наверняка это не последние такие новости, но уже очевидно: новая волна штамма омикрон, не слишком опасного, но очень заразного, сильно меняет спортивные расклады. Происходящее ставит под угрозу не проведение Олимпиады — ее МОК и Китай как раз отстоят. Все хуже — ставится под вопрос спортивный принцип определения победителя. Система сдачи ежедневных ПЦР-анализов, и это показал чемпионат США, превращает турнир не в соревнование, кто кого перекатает, у кого сильнее программа или прыжки, а тупо «кто не попадется на завтрашнем тесте».

В чем отличие России?

Для сравнения — вот как выглядел коронавирусный протокол на прошедшем чемпионате России:

1. Один ПЦР-тест за 48 часов до старта.

2. Всё.

Никаких тестов раз в 24 часа, в дни соревнований, тренировок и тому подобного. Рассказывают, что фигуристам раздали маски, чтобы в них сидеть в kiss-and-cry, но через день... отменили масочный режим на катке. И в зоне атлетов спортсмены ходили без защитных средств. Собственно, это видно и из «картинки» Первого канала, и по фотографиям. В микст-зоне я не раз видел, что официальные лица их не использовали.

Никакого «пузыря» тоже не организовывали. Спортсмены могли ходить друг к другу в номера, по городу, встретиться в гостинице с фанатами и так далее. Как можно было видеть из наших эфиров, подходили на улице к болельщикам, фотографировались и раздавали автографы. И спасибо за это! Все это говорю без укора и обвинительных ноток. Кроме того, надо принимать, что в США и России сейчас разные ситуации с кривой заболеваемости и меры безопасности, на которых настаивают власти — тоже разные.

Скажите себе честно — вы действительно хотите, чтобы Валиева каждый день на Олимпиаде сдавала тест на коронавирус и тем самым рисковала, нет, не своим здоровьем, а шансами на золото?

Думаете, на чемпионате России не было коронавируса? Вполне вероятно — был. Если бы тесты делались каждый день — в шредер пошли бы шансы не одного фигуриста. Но заметьте — последние зафиксированные случаи коронавируса, как правило, бессимптомные. То есть у спортсмена просто забирают шанс отобраться на Олимпиаду, потому что болезнь модная. Через пару лет, быть может, тесты вообще брать перестанут, и всем будет по барабану, «положительный» ты сегодня или «отрицательный». С тем же успехом можно снимать с соревнований кашляющих или чихающих. Однако в прошлом году Анна Щербакова выиграла чемпионат России с температурой 38. И молодец. Подарила русскому фигурному катанию красивейшую историю.

Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сдерживание пандемии или показуха?

Итого. Прошло два национальных чемпионата — России и США. Первый — в обычном режиме, с борьбой всех лидеров, второй превратился в свистопляску с положительными тестами и элементами лотереи. Только что в Канаде досрочно завершился молодежный чемпионат мира по хоккею — опять же из-за постоянных тестов. Какой вариант вам нравится больше? Ревностным защитникам здоровья населения логично выступать за отмену всех соревнований — как можно собирать всех вместе, когда бушует омикрон? Тем же, кто хочет их проведения (а международные федерации наверняка среди таких), стоит задуматься — не снизить ли уровень своей заботы.

Тем более что: 1) подавляющее большинство спортсменов вакцинированы, а это, как утверждается, сильно снижает риск тяжелого течения; 2) разве мы не понимаем, как сдаются и берутся эти тесты? Во-первых, с погрешностью при анализе лабораторией. Во-вторых, с полосканием горла и чисткой зубов сдающими. Никто не ставит под сомнение существование ковида, необходимость с ним бороться и эффективность вакцинации с ограничительными мерами. Но к ситуациям, когда ограничения устраиваются ради галочки и существенно влияют на спорт, фактически не мешая при этом распространению вируса, — большой вопрос.

Что будет на Олимпиаде?

Мы не журнал Lancet, поэтому от вопроса эффективности вакцинации и ограничительных мер — к эффективности проведения Олимпиады. Пекин-2022 превращается в казино. По предварительной информации, там тоже будут постоянные тесты.

Вот и получается, у Камилы Валиевой появился на Играх реальный конкурент. Он не прыгает пять четверных, у него нет сильных программ, но он абсолютно непредсказуем. Его имя — тест на ковид. А если, не дай бог, заболеет кто-то из тренеров штаба Тутберидзе, который будет контактировать со всеми тремя членами сборной? Тогда Россия не только лишится золота, но и всех медалей в женском одиночном катании?

На этой неделе на чемпионате Европы тесты также будут браться каждые 24 часа. Точно ли нам нужен такой турнир с риском остаться на две недели вне игры? Может, туда стоит отправить второй эшелон? Желающих — море. От Софьи Самодуровой до Елизаветы Нугумановой, у которой, по ее же словам, в прошлом отобрали чемпионат мира. Еще и справедливость заодно восстановим.