Иванова ждала своей медали восемь лет! Наша саночница исправила несправедливость МОК

Россиянка не попала в Пхенчхан из-за санкций против наших спортсменов, но дождалась Игр в Пекине и взяла бронзу.

Олимпийские игры-2022. Санный спорт

Женщины

1. Натали Гайзенбергер (Германия) — 3.53,944

2. Анна Беррайтер (Германия) — 3.53,947

3. Татьяна Иванова (Россия) — 3.54,507

Есть бронзовые медали, которые круче иного золота. У команды ОКР во вторник таких целых две, и обе от спортсменов, которые блистали еще на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Вик Уайлд в сноуборде и Татьяна Иванова в санях — вот люди, которые реально умеют ждать и терпеть.

У Ивановой эта Олимпиада особенная, Пекина она ждала целых восемь (!) лет. После серебра Сочи на следующие Игры в Пхенчхан Татьяну не пригласили, как и многих других наших. Да еще и обвинили в допинге и пытались отобрать серебряную награду Игр. Иванова успешно защитила свое честное имя в суде, вот только олимпийского шанса ей уже никто не вернет. А ведь редко кому удается пройти целых два олимпийских цикла подряд на стабильно высоком уровне. Да еще имея в соперницах трех немок, на каждую из которых работает свой маленький заводик.

Ходила на костылях, но садилась в сани и выступала

Немки в санях — это даже круче, чем бразильцы в футболе. У них собственное производство инвентаря, а в виде спорта, где речь идет о тысячных секунды, решает любая мелочь. Все сани и коньки производятся в Германии, и, конечно, своим спортсменкам достается лучшее. Остальные чувствуют себя примерно как пилоты из команд-аутсайдеров в «Формуле-1»: как бы крут ты ни был, но выиграешь вряд ли.

Натали Гайзенбергер — это другая лига, четырехкратная олимпийская чемпионка на двух последних Играх. Только медалей чемпионатов мира у нее 15 штук, из них 10 золотых. Если Натали кому-то и проигрывает, то соотечественницам. Так что тут о золоте можно было не мечтать изначально.

Тем более не приходилось мечтать о золоте Татьяне Ивановой, которая вообще-то даже сейчас еле ходит. В конце ноября на этой самой олимпийской трассе в Пекине Иванова сильно упала. Диагноз был неутешительный — повреждение связок и трещина в таранной кости. Больше месяца на ногу нельзя было даже наступать. В любых других обстоятельствах это означало бы пропущенный сезон. Но только не когда речь идет об Олимпиаде!

Иванова не послушала врачей и уже спустя месяц вернулась к тренировкам. Риск был огромный, любой удар по больному месту — это снова травма. Она передвигалась на костылях, не снимала с ноги ортеза, но упорно садилась в сани и выступала. А перед Олимпиадой в Сигулде выиграла золото и бронзу Кубка мира, окончательно сняв вопросы по своей готовности.

Иванова легко могла остаться вообще без медали

Мы разговаривали с Ивановой буквально накануне ее отъезда в Пекин. Таня хвасталась, что уже может ходить по номеру без ортеза. Это должно помочь и в выступлении: иначе больная нога не сгибалась, и Иванова проигрывала на старте. «У всех Олимпиада раз в четыре года, а у меня — в восемь лет!» — пошутила тогда Татьяна.

Бронза в личных соревнованиях — это максимум, на который можно было надеяться. И легко можно было остаться вообще без медали: у четвертого места Иванова выиграла по сумме четырех попыток всего три десятых секунды! Позади остались три австрийки и немка — супермощная компания, которую и в здоровом состоянии Татьяна не всегда обыгрывала!

Когда Иванова финишировала, она даже не смогла встать с саней. К ней бросились тренеры, подруги по команде, получилась настоящая каша-мала, словно футболисты отмечают победный гол. Стартовавшая следом немка Беррайтер, будущий серебряный призер, даже поморщилась: мол, мешают совершать попытку.

Но это уже было совершенно не важно. Слезы Татьяны — обычно очень выдержанной — говорили за себя. А ведь впереди еще эстафета, та самая дисциплина, в которой у Ивановой есть медаль Сочи. В общем, если уж рисковать больной ногой — то не зря!