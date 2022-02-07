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Сегодня, 16:48

Фаворитка соревнования саночниц упала во второй попытке на Олимпиаде в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент
Ошибка Юлии Таубитц.

Немка Юлия Таубитц не смогла закончить вторую попытку на олимпийской трассе в Пекине.

Она не вписалась в поворот, и ее сани перевернулись. Спортсменка избежала серьезных травм и смогла сама покинуть желоб.

Отметим, что Таубитц была лидером соревнований после первых заездов.

Напомним, во время первых заездов россиянка Екатерина Катникова перевернулась с саней незадолго до финишной черты. Спортсменка смогла подняться со льда и самостоятельно покинула трассу. Таким образом, Катникова выбыла из борьбы за олимпийские медали.

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