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Сегодня, 16:05

Российская саночница Иванова идет пятой после первой попытки на Олимпиаде

Иван Шитик
Корреспондент

Российская саночница Татьяна Иванова занимает пятое место в соревнованиях на Олимпиаде в Пекине после первого заезда.

Иванова стала пятой с результатом 58,733 секунды, она уступает 0,388 секунды лидеру немке Юлии Таубиц.

Второй идет еще одна немка Натали Гайзенбергер, промежуточный третий результат у Лизы Шульте из Австрии.

Россиянка Виктория Демченко занимает седьмую строчку. Еще одна россиянка Екатерина Катникова не смогла завершить попытку, упав с саней в нижней части трассы. Спортсменка самостоятельно покинула трек.

Санный спорт

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Одиночка

1-й заезд

1. Юлия Таубитц (Германия) — 58,345

2. Натали Гайзенбергер (Германия) — 58,402

3. Лиза Шульте (Австрия) — 58,523

4. Анна Беррайтер (Германия) — 58,525

5. Татьяна Иванова (Россия) — 58,733

6. Ханна Прокк (Австрия) — 58,762

7. Виктория Демченко (Россия) — 58,869

8. Майя Тирума (Латвия) — 58,956

9. Верена Хофер (Италия) — 58,960

10. Меган Суини (США) — 58,971

Камила Валиева. Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 7 февраля

Олимпиада
Сборная России по санному спорту
Натали Гайзенбергер
Татьяна Иванова
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