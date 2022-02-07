Российская саночница Иванова идет пятой после первой попытки на Олимпиаде
Российская саночница Татьяна Иванова занимает пятое место в соревнованиях на Олимпиаде в Пекине после первого заезда.
Иванова стала пятой с результатом 58,733 секунды, она уступает 0,388 секунды лидеру немке Юлии Таубиц.
Второй идет еще одна немка Натали Гайзенбергер, промежуточный третий результат у Лизы Шульте из Австрии.
Россиянка Виктория Демченко занимает седьмую строчку. Еще одна россиянка Екатерина Катникова не смогла завершить попытку, упав с саней в нижней части трассы. Спортсменка самостоятельно покинула трек.
Санный спорт
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Одиночка
1-й заезд
1. Юлия Таубитц (Германия) — 58,345
2. Натали Гайзенбергер (Германия) — 58,402
3. Лиза Шульте (Австрия) — 58,523
4. Анна Беррайтер (Германия) — 58,525
5. Татьяна Иванова (Россия) — 58,733
6. Ханна Прокк (Австрия) — 58,762
7. Виктория Демченко (Россия) — 58,869
8. Майя Тирума (Латвия) — 58,956
9. Верена Хофер (Италия) — 58,960
10. Меган Суини (США) — 58,971