Третьяк: «К работе тренерского штаба сборной России есть вопросы. Были безусловные ошибки и недочеты»

Президент ФХР подвел итоги выступления российской хоккейной сборной на Олимпиаде в Пекине.

— Поздравляю команду с серебром, — сказал Владислав Третьяк. — Конечно, у сборной России всегда одна задача — золото. Но, к сожалению, в финале финны были сильнее, лучше сыграли в атаке и создали больше моментов. Когда забиваешь один гол, трудно выиграть Олимпиаду.

Я не обсуждаю персональную игру отдельных хоккеистов, но для вратарей всегда делаю исключение. Могу сказать, что Федотов заслуживает твердой пятерки за весь турнир. Он был лучшим игроком сборной России на Олимпиаде. Постоянно выручал, отбивал сложные броски, делал все, чтобы оставить команде шансы на победу. Вот и в финале он сделал несколько потрясающих спасений, благодаря Ивану финны забили гораздо меньше, чем создали. Федотов показал высочайший уровень русской вратарской школы, силу той системы подготовки, которая работает в нашей стране. В последние годы в НХЛ уехали очень сильные отечественные голкиперы, но в России прибавили в мастерстве новые игроки. В результате вратарская линия олимпийского состава оказалась сильнейшей.

Хотел бы похвалить нашу защиту за самоотверженность. Особенно в плей-офф, особенно в финале. Ребята ложились под шайбу, старались, бились, не жалея сил и здоровья. У наших хоккеистов все в порядке с характером и с желанием играть за страну.

Нельзя не отметить, что финал проигран очень сильному сопернику. Финны — молодцы. Они старательно, шаг за шагом, грамотно готовились к Олимпиаде. Использовали все возможности, которые были по ходу сезона. Наигрывали состав на Кубке «Карьяла» и Кубке Первого канала, придерживались острого тактического стиля, с контролем шайбы, великолепными передачами и доминированием на льду. Финляндия привезла в Пекин очень сильную и уверенную в своих силах сборную. Можно сказать, что они заслужили этот успех.

Безусловно, Федерация хоккея России делала и продолжает делать большую работу, нацеленную на международные успехи. В нашей системе игроки развиваются, набираются опыта игры на уровне сборных, получают всю необходимую подготовку для выступлений на самых сложных мировых турнирах. Две последние Олимпиады — золото и серебро, это лучше, чем у любой другой страны мира. Например, канадцы на тех же двух Олимпиадах получили лишь одну бронзу, в 2018-м, а шведы вообще остались без медалей на обоих турнирах.

К работе тренерского штаба сборной России есть вопросы. Были безусловные ошибки и недочеты. Поэтому и результат только серебряный, хотя потенциал российского хоккея — всегда чемпионский, всегда золотой.