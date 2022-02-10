«Хотел бы остаться в «Миннесоте» и помогать Капризову, но сложилось иначе. На Олимпиаде играю ради своих детей и надеюсь вернуться в НХЛ»

37-летний капитан сборной Канады Эрик Стаал — однозначно самый титулованный участник мужского хоккейного турнира Олимпиады в Пекине. Настолько титулованный, что на контрасте с большинством олимпийцев хочется процитировать советский фильм «Любовь и голуби»: «Это откуда к нам такого красивого дяденьку замело?»

По-хоккейному красивого. Во-первых, старший из братьев Стаал, знаменитой энхаэловской семьи (сразу четверо провели хотя бы один матч в НХЛ!), — один из 29 членов Тройного золотого клуба. На его счету олимпийское золото Ванкувера-2010, когда там играли все сильнейшие; Кубок Стэнли-2006 в составе «Каролины» и в следующем году — победный для «Кленовых листьев» чемпионат мира в Москве. Центрфорвард отыграл в НХЛ более тысячи матчей (1293) и набрал больше тысячи очков (1034).

Но, попутешествовав во время пандемии между «Миннесотой», «Баффало» и «Монреалем», в этом сезоне остался без контракта. Генеральный менеджер сборной Канады Шейн Доан признался в нашем разговоре, что не особо надеялся убедить Стаала, но тот согласился. Зачем ему это? Теперь понимаю это абсолютно четко — ради троих детей, которые не видели золота Ванкувера, а сейчас уже находятся в таком возрасте, когда все запомнят.

Сегодня он начнет свою вторую Олимпиаду — конечно, совсем другую, чем на родине 12 лет назад. И о Пекине, и о Ванкувере, и о многом другом мы пообщались с Эриком в смешанной зоне пекинского ледового дворца.

Хочу хорошо сыграть на Олимпиаде и вернуться в НХЛ

— Каким образом с огромными достижениями в НХЛ и вообще в хоккее вы в далеко не древние по меркам нынешнего хоккея 37 лет остались без контракта? - спрашиваю Стаала.

— На этот вопрос у меня нет ответа. Сам удивился этому, учитывая, что в прошлом сезоне с «Монреалем» дошел до финала Кубка Стэнли. Но такие вещи происходят в профессиональном хоккее. Не всегда все идет так, как ты хочешь. Надо во всем искать лучшее — и такая ситуация, по крайней мере, дала мне возможность еще раз поучаствовать в таком уникальном событии, как Олимпиада, и получить от этого удовольствие.

— Надеетесь ли еще вернуться в НХЛ?

— Да. Совершенно точно не ощущаю себя исчерпавшим свои возможности для этой лиги. Конечно, посмотрим, как все сложится, но точно не собираюсь сдаваться. Внутри меня еще осталась частичка хорошего хоккея! (Улыбается.) Естественно, понимаю, что впереди в карьере осталось не так много. Но хочу хорошо сыграть на Олимпиаде, помочь своим опытом энергии молодых ребят, — и чтобы это стало одной из причин интереса клубов к моему возвращению в лигу.

— Как сейчас ощущаете себя физически?

— Отлично. Хорошо отдохнувшим! С игровой точки зрения. На самом деле в последние два месяца, зная, что есть шанс поехать на Олимпиаду (хоть тогда еще не было понятно с решением НХЛ), готовился к ней очень напряженно. Понимал, что давно без практики, а значит, должен быть готов к нагрузке, когда играешь когда через день, а когда и два дня подряд. Самоподоготовка — основа основ в сегодняшней НХЛ, и мне не нужно было себя сильно перестраивать, чтобы готовиться к Играм. Это у каждого игрока в лиге нормальное состояние.

— Вторую Олимпиаду подряд НХЛ на нее не приезжает. Как вам кажется — лига вернется на Игры?

— Очень на это надеюсь. Честно вам это говорю, поскольку был на Олимпиаде 2010 года, прошел через этот потрясающий опыт — к тому же победный — в Ванкувере. Это было феноменально, и с этим согласится абсолютно каждый, кто туда попал. Участие НХЛ в Олимпиадах очень важно для будущего хоккея во всем мире. Через Игры наш вид спорта становится популярным везде.

Да, сейчас мне повезло оказаться здесь, поскольку НХЛ отказалсь приехать в Пекин, но, говоря объективно, очень хотелось бы, чтобы в Олимпийских играх участвовали все лучшие из разных стран. С удовольствием вспоминаю, например, соперничество в полуфинале Ванкувера с Биг Зи — Здено Харой, с Марианом Габориком, обыграть которых было крайне непросто... Каждая команда, каждый оппонент — это масса звезд, да и просто уважаемых в хоккее людей.

— Общались ли вы с действующими игроками из НХЛ в последнее время? Насколько они разочарованы решением лиги?

— Долгих разговоров у меня не было, но хорошо знаю, как они хотели сюда попасть. Тут даже объяснять ничего не надо — это и так понятно. Но уникальные обстоятельства словно покатились на лигу лавиной с горы. Все пошло не по тому сценарию, который хотелось бы видеть парням из сборных. Это дало шанс другим хоккеистам.

Надеюсь, что в дальнейшем на Олимпиады вернутся не только игроки НХЛ, но и болельщики из разных стран. Это очень важно и это то, чего в сегодняшней ситуации нет. Тем не менее Игры в Пекине все равно должны стать очень интересным турниром.

В Ванкувере против России была задача с первых секунд включить максимальные скорости и создать задел

— Какую память у вас оставил разгром России 7:3 в четвертьфинале Ванкувера-2010? Том самом, о котором Илья Брызгалов сказал, что канадцы выскочили на нас как гориллы из клетки.

— Мы очень хотели здорово начать этот матч. Понимали, что нужно с первых секунд задать максимальный темп и создать задел. Нам очень помогла наша публика, создавшая на трибунах потрясающую атмосферу. К счастью, удалось забить пару быстрых голов. И это нас не расслабило, а, наоборот, еще сильнее завело. Это была очень большая победа для Канады.

— В то время Александр Овечкин был обладателем «Харт Трофи» и доминировал в НХЛ. Был ли специальный план игры против него?

— Хоккей — командная игра. У тебя может быть лучший хоккеист мира, но, чтобы выиграть, вы все равно должны играть как команда, чтобы каждый знал свой маневр и отдавал всего себя. В тот день у нас на льду было 22 парня, которые готовы были сделать все, что от них зависит, и даже больше, чтобы победить и выйти в полуфинал. Важна была каждая деталь, и мы их делали от и до.

— Как думаете — Овечкину, который на год младше вас, удастся превзойти рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ?

— Он подошел очень близко! И отношусь к тому, что Ови делает, с очень большим уважением. Забивать голы — это в хоккее самое сложное. Он в этом вопросе невероятен. И у него однозначно будет шанс обогнать Гретцки!

В «Миннесоте» любят Капризова не только как большого таланта, но и как классного пацана

— Вас обменяли из «Миннесоты» в «Баффало» примерно в то же время, что в «Уайлд» пришел Кирилл Капризов. Успели хоть на какие-то недели или дни пересечься?

— К сожалению, нет. Но внимательно за ним слежу и, само собой, разговариваю о нем со своими бывшими одноклубниками, которых со времени моего ухода в команде осталось еще много. Как я понимаю, они любят его не только как талантливого игрока, который делает команду лучше, но и как классного пацана, как человека.

А какой он игрок — всем и так понятно. Капризов должен быть звездой лиги на протяжении многих лет. Очень хотел бы оставаться сейчас там и играть с таким хоккеистом в одной команде — может, в какой-то мере ему помогать своим опытом. Увы, ситуация сложилась иначе, и меня обменяли. Желаю, чтобы он много сезонов с удовольствием играл в «Миннесоте», а партнеры и болельщики в Сент-Поле наслаждались его игрой.

Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports

— Вот-вот начнется олимпийский турнир. Первые ощущения другие, чем в Ванкувере-2010?

— Немного другие. Но тут все равно много хороших и талантливых игроков. Играть за свою страну — это всегда увлекательно. И все же об ощущениях более четко можно говорить хотя бы после первой игры.

— Вы играли за «Миннесоту», когда игроки НХЛ тоже оказались в «пузыре». Можете сравнить американский и китайский «пузыри»?

— Этот лучше!

— Китайский? Но почему?

— Ты в Олимпийской деревне. Территория больше, общение шире, все разнообразнее. Даже на другой Олимпиаде, в которой мне довелось участвовать, все равно большую часть времени спортсмены проводят в деревне и никуда оттуда особо не выезжают.

И потом — Олимпиада проходит быстро. Ты в новой команде, только привыкаешь к партнерам, узнаешь их. И ты знаешь, что через пару недель будешь со своей семьей. В НХЛ все было жестче. Только дороги, стены, отели, арены, где не было больше никого. Психологически это было сложнее.

— Что такое для вас, матерого энхаэловца, Олимпиада и ее дух? Интересно ли вам что-то другое, помимо хоккея?

— Хоккей — это наш спорт, мы его любим, мы росли на той страсти, которую вся Канада испытывает к нему. Но мы не должны задаваться. Надо понимать, что кто-то другой рос на иных вещах — и достиг в них высочайшего уровня. Быть частью не просто хоккейной, а олимпийской сборной Канады — это очень крутой опыт.

И какой кайф возвращаться с тренировок в деревню, готовиться к своим играм, но в то же время смотреть сноуборд, керлинг, общаться с ребятами из других видов спорта. Это что-то совсем другое. Кто-то из них видит такое внимание страны к себе раз в четыре года — и ты, глядя на них, чувствуешь и пропитываешься их энергией и вдохновением.

— Как семья отнеслась к вашему решению поехать в Пекин?

— Они тоже в нем участвовали, в том числе и мои дети! Им очень хотелось посмотреть на меня в форме сборной, играющим за страну. Им двенадцать, десять и семь, так что Олимпиаду в Ванкувере они видеть не могли и знают о ней только по роликам. А тут увидят все сами. В очень большой степени именно из-за их реакции я решил сюда приехать. Они это запомнят — и мне очень хочется, чтобы эти воспоминания были хорошими!

— На церемонии открытия обменивались значками или чем-то другим со спортсменами из других стран?

— А я не был ко всему этому готов! (Смеется.) Ничего с собой не припас. Некоторые наши ребята, которые знали, что это такое, подготовились гораздо основательнее и кое-чем разжились. Мне пришлось ограничиться небольшими разговорами и ощущениями, которые я оттуда вынес и обязательно расскажу семье. Жаль, с этими масками было сложно разобраться, кто есть кто.

— Вы всю карьеру провели в НХЛ, привыкли к одним и тем же лицам. Насколько любопытно для вас сыграть с совсем другими хоккеистами, многие из которых туда никогда не попадут?

— Хоккей — он и есть хоккей, у него одни правила и законы. Но, конечно, требует определенного времени привыкание к команде, понимание, у кого какая манера, от кого чего ожидать, кто в чем хорош и какие их качества ты можешь использовать во благо команде. Тренировки последние пару недель дали в этом смысле много. Пока чувствую себя комфортно, у нас хорошее сочетание опытных и молодых ребят. Но игры — это всегда другое, в них люди раскрываются совсем иначе. Поэтому с нетерпением жду начала турнира.

— Многие говорят о том, что, если бы в Пхенчхане-2018 у Канады было пару-тройку таких игроков, как вы, многое могло сложиться иначе.

— Наверняка. Серьезный опыт — великая вещь, и когда есть люди, которые им обладают, это очень помогает команде. Мы тут общаемся с несколькими парнями, игравшими в Корее, и они сами об этом говорят.