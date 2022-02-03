Женская сборная Китая забросила первую шайбу на Олимпиаде в истории страны
Женская сборная Китая в стартовом матче на Олимпиаде в Пекине против команды Чехии забросила первую шайбу на Играх в истории страны. На 30-й минуте матча китайская хоккеистка Лэ Ми реализовала большинство.
Отметим, что она — натурализованная спортсменка. Ее настоящее имя Ханна Миллер.
Счет в матче пока 2:1 в пользу Чехии.
Сборная Китая выступает в одной группе с Чехией, Японией, Швейцарией и Данией.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
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