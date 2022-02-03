Женская сборная Китая забросила первую шайбу на Олимпиаде в истории страны

Женская сборная Китая в стартовом матче на Олимпиаде в Пекине против команды Чехии забросила первую шайбу на Играх в истории страны. На 30-й минуте матча китайская хоккеистка Лэ Ми реализовала большинство.

Отметим, что она — натурализованная спортсменка. Ее настоящее имя Ханна Миллер.

Счет в матче пока 2:1 в пользу Чехии.

Сборная Китая выступает в одной группе с Чехией, Японией, Швейцарией и Данией.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.