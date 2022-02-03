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Сегодня, 09:00

Женская сборная Китая забросила первую шайбу на Олимпиаде в истории страны

Роман Шишов
Корреспондент

Женская сборная Китая в стартовом матче на Олимпиаде в Пекине против команды Чехии забросила первую шайбу на Играх в истории страны. На 30-й минуте матча китайская хоккеистка Лэ Ми реализовала большинство.

Отметим, что она — натурализованная спортсменка. Ее настоящее имя Ханна Миллер.

Счет в матче пока 2:1 в пользу Чехии.

Сборная Китая выступает в одной группе с Чехией, Японией, Швейцарией и Данией.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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