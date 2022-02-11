«Пытались сейчас с игроками переговорить после матча». Жамнов о невыполнении игрового задания

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов после матча группового турнира Олимпиады против Дании (2:0) рассказал о содержании игры и травме нападающего Артура Каюмова.

— Насколько тяжелая травма у Каюмова?

— У него травмирована верхняя часть тела. Пока точно сказать не могу, как там и что. Сейчас доктора его обследуют. Ближе к вечеру будет полная информация. Мы тогда все и объявим.

— А что по поводу Плотникова?

— Плотников будет играть в следующем матче. Он готов. Просто мы его смотрели.

— С чем все-таки связано невыполнение игрового задания?

— Не знаю. Мы пытались сейчас с игроками переговорить после матча, пытались до них донести. Еще раз говорю, ничего страшного не произошло, просто у нас на самом деле в дальнейшем матчи будут намного сложнее. Команды будут помастеровитей. Но надо отдать должное датчанам, очень хороший соперник. Играли очень быстро в активный хоккей. Думаю, если бы там были ребята более мастеровитей, то концовка, может, была бы другая.

— Нам столько лет говорили, что сборная должна играть в искренне советский хоккей, «Красная машина», а сейчас мы видим абсолютную противоположность, похоже на ЦСКА кубковых времен. Насколько для вас идеологически важно, чтобы сборная играла красиво, чтобы зрители не вешались от такого хоккея?

— Думаю, мы и не хотим вешаться от такого хоккея. Когда ребята выполняют игровое задание, есть и голы, есть и содержание игры. Все складывается от игровой дисциплины, а она, в свою очередь, от выполнения игрового задания. Мы поговорили с ребятами, это наша внутренняя кухня, о чем мы говорили в раздевалке. Но ребята все прекрасно понимают.

На Кубке Первого канала ребята просто выполняли игровое задание. Все, что от них требовалось.