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Сегодня, 10:38

«Пытались сейчас с игроками переговорить после матча». Жамнов о невыполнении игрового задания

Главный тренер сборной России Жамнов заявил, что ничего страшного не произошло
Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов после матча группового турнира Олимпиады против Дании (2:0) рассказал о содержании игры и травме нападающего Артура Каюмова.

— Насколько тяжелая травма у Каюмова?

— У него травмирована верхняя часть тела. Пока точно сказать не могу, как там и что. Сейчас доктора его обследуют. Ближе к вечеру будет полная информация. Мы тогда все и объявим.

— А что по поводу Плотникова?

— Плотников будет играть в следующем матче. Он готов. Просто мы его смотрели.

— С чем все-таки связано невыполнение игрового задания?

— Не знаю. Мы пытались сейчас с игроками переговорить после матча, пытались до них донести. Еще раз говорю, ничего страшного не произошло, просто у нас на самом деле в дальнейшем матчи будут намного сложнее. Команды будут помастеровитей. Но надо отдать должное датчанам, очень хороший соперник. Играли очень быстро в активный хоккей. Думаю, если бы там были ребята более мастеровитей, то концовка, может, была бы другая.

— Нам столько лет говорили, что сборная должна играть в искренне советский хоккей, «Красная машина», а сейчас мы видим абсолютную противоположность, похоже на ЦСКА кубковых времен. Насколько для вас идеологически важно, чтобы сборная играла красиво, чтобы зрители не вешались от такого хоккея?

— Думаю, мы и не хотим вешаться от такого хоккея. Когда ребята выполняют игровое задание, есть и голы, есть и содержание игры. Все складывается от игровой дисциплины, а она, в свою очередь, от выполнения игрового задания. Мы поговорили с ребятами, это наша внутренняя кухня, о чем мы говорили в раздевалке. Но ребята все прекрасно понимают.

На Кубке Первого канала ребята просто выполняли игровое задание. Все, что от них требовалось.

Сборная России по футболу
Алексей Жамнов
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