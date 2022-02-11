Жамнов дал оценку игре сборной России в матче с Данией на Олимпиаде в Пекине

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов подвел итоги матча с Данией (2:0).

— В целом, впечатления не очень. Не понравилось, что-то задание, которое мы давали перед игрой, не было выполнено. Просили терпеть, потому что команда вязкая. Знали, что они будут играть достаточно жестко и мобильно. Просили выигрывать нейтральные шайбы, бороться за них, больше концентрироваться на контроле шайбы в зоне атаки. У нас были какие-то маленькие отрезки, когда мы контролировали шайбу в чужой зоне и игра складывалась по другому. Но это должно быть на протяжении всех 60 минут.

— После этого матча вспомнились слова Илья Воробьева, что «сборная России никогда не будет играть в такой хоккей, как Финляндия». Казалось, что сейчас мы играем, как финны на ЧМ в Братиславе.

— Нет, мы не играем, как финны. Мы стараемся играть в хоккей, чтобы контролировать шайбу и держать ее в зоне атаки. Но когда у нас нет контроля шайбы, то в атаке находиться ты просто не можешь. Игровая дисциплина складывается из всех нюансов. Если игроки выполняют игровое задание, то есть результат и ты будешь больше времени проводить в атаке. Мы поговорили с игроками после матча. Мы все всё прекрасно понимаем. Ждем следующий матч через 24 часа. Перед чехами сделаем правильные выводы, чтоб все поменять в лучшую сторону.

— Даже игроки сами говорят им не хватает игровой практики. Вы считаете правильно, что регулярный чемпионат в КХЛ остановили так рано?

— Подождите, мы и планировали сесть на двухнедельные сборы. Но в связи с пандемией сделали это на 5 дней раньше. Да, планировалось, что будут товарищеские матчи в Новогорске. Но из-за коронавирусного протокола мы не имели возможности сыграть с кем-то. Конечно, игровой практики не хватает. Но я уже не раз повторял, что все команды в одинаковых условиях. Проблема в другом — все упирается в игровую дисциплину. Если команда выполняет игровое задание, то все получается. Сегодня этого не было. Думаю, игроки и сами это понимают.

— Но швейцарцы и чехи играли до конца января. Получается, что не все в равных условиях.

— Мы говорим о том, что сейчас. То, что было до, уже прошло. Мы сыграли уже 2 матча и этого достаточно, чтобы осознавать ответственность и что дальше пойдут более серьезные игры.

— Что с большинством у команды?

— Восемь попыток, ни одного гола — это очень плохо. У нас нет кучи вариантов, у нас всего 10-12 человек задействованы в большинстве. Не знаю, откуда вы взяли, что у нас есть эта куча.

— От Шипачева и Гусева всегда ждешь креатива. Что с ними?

— Будем стараться, чтобы от них шел креатив. Сегодня его не было.

После двух игр на Олимпиаде в Пекине Россия с 6 очками занимает первое место в группе B. Завтра, 12 феврал, сборная России проведет заключительный матч в рамках группового турнира против Чехии. Начало встречи — в 16.10 (мск).