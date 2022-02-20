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Сегодня, 09:25

Яковлев попал в символическую сборную Олимпиады, Слафковски признан MVP

В символическую сборную Олимпиады в Пекине попал один россиянин
Игорь Рабинер
Обозреватель

Защитник сборной России Егор Яковлев попал в символическую сборную Олимпиады в Пекине. Самым ценным игроком признан 17-летний нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски.

Символическая сборная:

Вратарь — Рыбар; защитники — Лехтонен, Яковлев; форварды — Слафковски, Маннинен и Валльмарк.

Напомним, Россия в финале Олимпиады проиграла Финляндии со счетом 1:2. Словакия стала бронзовым призером, победив Швецию.

30-летний Яковлев на Играх в Пекине провел 6 матчей, в которых отдал 2 результативные передачи. У Слафковски 7 матчей и 7 голов.

Егор Яковлев (ХК Металлург)
Сборная России по хоккею
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