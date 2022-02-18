Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о победе национальной команды в полуфинале Олимпиады-2022 над Швецией (2:1Б).

«По идее мы должны доходить до финала Олимпиады всегда, поскольку все равно наш хоккей — самый сильный в Европе, — цитирует Крикунова ТАСС. — После того, как выбыли резво начавшие американцы, а также канадцы, мы должны были выйти в финал. Игра против шведов была тяжелой. Ребята молодцы, что все сделали, хочется только поздравить».

Также Крикунов рассказал, как сборной России нужно играть против Финляндии в финале.

«Финны против нас всегда играют в оборону, они закроются, будут ждать свою контратаку. Если мы первые забьем, то будет намного легче, финнам придется раскрыться, искать моменты для голов. Если мы первые пропустим, будет очень тяжело, поэтому просто нужно потерпеть, особенно в начале игры. В первом периоде нужно в обороне сыграть внимательнее, не дать финнам выйти в контратаку», — добавил он.

Финал пройдет в воскресенье, 20 февраля, начало в 7.10 по московскому времени.