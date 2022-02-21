Третьяк: «Федотов был лучшим игроком в сборной России на Олимпиаде»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался об игре вратаря сборной России Ивана Федотова на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Федотов высокий, действует примерно в таком стиле, в котором играют все вратари сейчас, — приводит слова Третьяка ТАСС. — У Ивана есть хладнокровие, мышление, правильный выбор позиции. И самое главное, что у него есть стойкий характер».

По словам президента ФХР, когда он был вратарем, у него было право на ошибку, а у Федотова такого права нет.

«Моя команда забивала две-три шайбы 100%. 2:0 тогда был самый маленький счет. Представляете, какая у Ивана должна быть концентрация, и он проявил это. Я позвонил даже Наумову (тренер вратарей сборной России. — Прим. «СЭ»), поблагодарил его за прекрасную работу», — сказал он.

Также Третьяк отметил, что вратарь был новичком в сборной России.

«Иван настолько четко играл, как будто много лет уже в команде. Считаю, что Федотов был лучшим игроком в сборной России на Олимпиаде. Мы имеем сильнейшего вратаря. Дай бог, чтобы он остался в нашем хоккее», — подытожил президент ФХР.

Напомним, что сборная России потерпела поражение в финале Олимпийских игр от Финляндии (1:2) и завоевала серебряные медали. Федотов принял участие во всех шести матчах национальной команды.

В КХЛ вратарь играет за московский ЦСКА. В нынешнем сезоне он провел 26 матчей в регулярного чемпионате.