Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Таблицы (женщины)
Календарь (женщины)
Статистика (женщины)
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 14:37

Третьяк: «Федотов был лучшим игроком в сборной России на Олимпиаде»

Третьяк назвал Федотова лучшим игроком сборной России на Олимпиаде
Карен Саркисян
Корреспондент
Иван Федотов.
Фото Global Look Press

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался об игре вратаря сборной России Ивана Федотова на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Федотов высокий, действует примерно в таком стиле, в котором играют все вратари сейчас, — приводит слова Третьяка ТАСС. — У Ивана есть хладнокровие, мышление, правильный выбор позиции. И самое главное, что у него есть стойкий характер».

По словам президента ФХР, когда он был вратарем, у него было право на ошибку, а у Федотова такого права нет.

«Моя команда забивала две-три шайбы 100%. 2:0 тогда был самый маленький счет. Представляете, какая у Ивана должна быть концентрация, и он проявил это. Я позвонил даже Наумову (тренер вратарей сборной России. — Прим. «СЭ»), поблагодарил его за прекрасную работу», — сказал он.

Также Третьяк отметил, что вратарь был новичком в сборной России.

«Иван настолько четко играл, как будто много лет уже в команде. Считаю, что Федотов был лучшим игроком в сборной России на Олимпиаде. Мы имеем сильнейшего вратаря. Дай бог, чтобы он остался в нашем хоккее», — подытожил президент ФХР.

Напомним, что сборная России потерпела поражение в финале Олимпийских игр от Финляндии (1:2) и завоевала серебряные медали. Федотов принял участие во всех шести матчах национальной команды.

В КХЛ вратарь играет за московский ЦСКА. В нынешнем сезоне он провел 26 матчей в регулярного чемпионате.

Источник: https://tass.ru/sport/13781725
Иван Федотов
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
ХК ЦСКА (Москва)
Владислав Третьяк
ФХР
3
Читайте также
Головная боль: причины, симптомы, профилактика
Кошмар еще не закончился, впереди неизвестность. Что ждет Камилу Валиеву и Этери Тутберидзе в ближайшее время
Реклама
Материалы сюжета: НХЛ отказалась от Олимпиады-2022, КХЛ раньше встала на паузу перед Пекином: главное по теме
Капитан сборной России Шипачев ответил на вопрос о зрелищности игры команды на Олимпиаде
«Спасибо за этот турнир, парни!» ЦСКА прокомментировал серебро сборной России на Олимпиаде
Жамнов: «Я хотел бы, чтобы не только к нашей сборной, но и ко всему российскому спорту было больше позитива»
Каменский: «Это победа всего нашего хоккея и всей нашей страны. Желаю удачи России в полуфинале Олимпиады!»
Нападающий сборной России Грицюк прокомментировал победу над Данией в четвертьфинале Олимпиады
Шипачев — о победе над Данией: «Сегодня играли лучше. Рад, что прошли дальше»
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Семенович поддержала Валиеву после Олимпиады в Пекине
Семенович высказалась о выступлении российских пар на Олимпиаде в Пекине
Семенович назвала Тутберидзе легендарным тренером после выступлений российских фигуристов на Олимпиаде
Клебо сделает все, чтобы отобрать у Большунова Кубок мира. В этом зимнем сезоне еще полно интриг
Финский лыжник Линдхольм заявил, что во время масс-старта на Олимпиаде-2022 отморозил половые органы
Третьяк выразил недовольство игрой сборной России по хоккею в атаке на Олимпиаде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Третьяк: «Не все клубы КХЛ подготавливают игроков для успешного выступления в сборной»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости