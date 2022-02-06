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Сегодня, 08:34

Шестеро хоккеистов сборной России участвуют в ледовой тренировке под руководством Федорова

Игорь Рабинер
Обозреватель

Сегодня, 6 февраля, в ледовой тренировке сборной России участвуют шестеро хоккеистов.

Под руководством тренера Сергея Федорова работают голкиперы Дмитрий Шугаев и Тимур Билялов, защитник Шакир Мухамадуллин, а также форварды Андрей Кузьменко, Александр Кадейкин и Кирилл Марченко. Из них пока только Билялов является игроком основного состава, остальные — запасные.

Сборная России на Олимпийских играх-2022 выступает в группе В против таких команд, как Чехия, Швейцария и Дания. Первый матч на турнире в Пекине сборная Алексея Жамнова проведет 9 февраля против Швейцарии (11.40 мск).

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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