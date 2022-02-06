Форвард сборной Финляндии Комаров: «Кузьменко готов к уровню НХЛ»

Лео Комаров считает, что Андрей Кузьменко готов к игре в НХЛ

Нападающий сборной Финляндии Лео Комаров рассказал о подготовке команды к олимпийскому турниру и оценил партнера по СКА Андрея Кузьменко.

— Все нормально, пока идет процесс адаптации, привыкаем потихоньку. Чувствуем себя хорошо, ничего плохого не происходит. Пока сидим все по номерам, никуда не выходим особо, ни с кем не видимся.

— В российской прессе финская сборная рассматривается как главный фаворит турнира, что думаете вы?

— Думаю, что у всех была качественная подготовка. Явных фаворитов нет, на мой взгляд.

— Как здоровье у Марко Антиллы, сдавшего положительный тест, какая там ситуация?

— Все нормально.

— Финская сборная очень часто обыгрывает российскую. Как ты думаешь, чем вы нам так неудобны?

— Мы играем в свою игру, всегда выжимаем максимум. Никакой тенденции нет, это дело случая.

— Ваша сборная добиралась до Пекина отдельно от всех остальных спортсменов?

— Нет, мы добирались на самолете со всеми остальными ребятами.

— Вы играете в СКА со вторым бомбардиром КХЛ Андреем Кузьменко. Как оцените его уровень?

— Очень хороший игрок. Он мне очень нравится как человек, один из лучших. Мне трудно его с кем-то сравнивать. По своему уровню он готов к НХЛ. Но для НХЛ нужно сделать шаг, привыкнуть. Так же, как и когда иностранец приезжает из НХЛ в КХЛ. Не так просто — приехал и уехал. Думаю, если он поедет, то у него все будет нормально.

— Будет ли чемпионат мира в Финляндии будет жестким по ковидным мерам?

— Кто знает. Давайте до завтра доживем.

— Понимаете, почему у Никиты Гусева не получилось в НХЛ?

— Я бы не сказал, что у него не получилось. Он в принципе набирал нормально очков. Надо получить доверие как-то. Сейчас он хорошо чувствует игру. Думаю, все будет нормально.