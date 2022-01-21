Шесть игроков сборной Чехии по хоккею заразились коронавирусом

Шесть игроков сборной Чехии сдали положительные тесты на коронавирус, информирует idnes.cz. Как отмечается, это произошло на старте подготовки к Олимпиаде в Пекине. Имена заболевших не называются. Они будут отправлены на домашний карантин.

Игроки, сдавшие отрицательные тесты, будут тренироваться в пузыре.

Напомним, ранее сборная Чехии огласила состав на Олимпиаду.

Вратари: Шимон Грубец («Авангард»), Роман Вилл («Трактор»), Патрик Бартошак («Амур»).

Защитники: Якуб Ержабек («Спартак»), Рональд Кнот, Лукаш Клок (оба — «Нефтехимик»), Давид Скленичка («Йокерит»), Либор Шулак, Войтех Мозик (оба — «Адмирал»), Томаш Кундратек («Оцеларжи»).

Нападающие: Роман Червенка («Рапперсвиль-Йона Лейкерс»), Томаш Зогорна, Гинек Зогорна (оба — «Оскарсхамн»), Радан Ленц («Амур»), Матей Странски («Давос»), Матей Блюмель («Динамо» Пардубице), Михаэль Фролик («Лозанна»), Томаш Гика, Лукаш Седлак (оба — «Трактор»), Ян Коварж («Цуг»), Давид Крейчи («Оломоуц»), Михал Ржепик, Владимир Соботка (оба — «Спарта»), Иржи Смейкал («Пеликанс»), Михаэль Шпачек («Фрёлунда Индианс»).

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).