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Сегодня, 17:00

Сергей Калинин: «Мое золото такое же, как у Кросби»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея

Нападающий «Трактора», олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Сергей Калинин в интервью «СЭ» рассказал о давлении на сборную России на Играх.

— В России принято считать, что олимпийское золото 2018 года какое-то не такое, ненастоящее. Что бы ты ответил людям, которые так считают?

— Лично мне такие вещи никто не говорил, но если бы пришлось отвечать людям, сказал бы: моя золотая медаль ничем не хуже, чем у Кросби или кого-то там еще. Я счастлив, что был в той сборной. Мне без разницы вообще, кто там был, кто там не был, — не наши проблемы, что кто-то не приехал. Мы сумели собрать команду в тех условиях, кто не сумел — их проблемы.

— Все эти две недели на Олимпиаде, да и до нее, на вас было сильное давление, все ждали от вас только победы. Чувствовал ли ты в своей карьере давление, сравнимое с тем?

— Наверное, в ЦСКА в победном сезоне-2018/19 было примерно такое же чувство, особенно когда финальные игры были. Тем более когда я во второй игре финала получил травму, мы вели 2:0, я смотрел со стороны, как ребята играют финальные игры. Это очень тяжело, ты сидишь, переживаешь, пока ребята играют, — я там постарел, наверное.

Сергей Калинин на&nbsp;Олимпиаде-2018. «Мое золото такое же, как у Кросби». Интервью олимпийского чемпиона Пхенчхана Калинина

Сергей Калинин
Сидни Кросби
Олимпиада
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