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Сегодня, 07:49

Российские хоккеистки вернулись в раздевалку. Матч против Канады задерживается уже на 40 минут

Женская сборная России по хоккею из-за отложенного матча с Канадой вернулась в раздевалку
Сергей Разин
корреспондент
Российские хоккеистки.
Фото Reuters

Матч женской сборной России против Канады на групповом турнире Олимпиады-2022 отложен на неопределенное время.

Как сообщает TSN, российские хоккеистки вернулись в свою раздевалку, так как встреча вновь откладывается. Ранее сообщалось, что российская команда не предоставила результатов тестов на коронавирус канадской стороне, из-за чего сборная Канады отказывается выходить на лед.

Матч Россия — Канада должен был начаться в 07.10 мск.

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