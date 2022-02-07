Российские хоккеистки вернулись в раздевалку. Матч против Канады задерживается уже на 40 минут

Женская сборная России по хоккею из-за отложенного матча с Канадой вернулась в раздевалку

Матч женской сборной России против Канады на групповом турнире Олимпиады-2022 отложен на неопределенное время.

Как сообщает TSN, российские хоккеистки вернулись в свою раздевалку, так как встреча вновь откладывается. Ранее сообщалось, что российская команда не предоставила результатов тестов на коронавирус канадской стороне, из-за чего сборная Канады отказывается выходить на лед.

Матч Россия — Канада должен был начаться в 07.10 мск.