Женская сборная Канады отказывается выходить на матч против России на Олимпиаде из-за тестов на коронавирус
Канадские хоккеистки отказались выходить на матч со сборной России на Олммпиаде
Матч группового турнира Олимпиады-2022 между женскими сборными России и Канады не начался в назначенное время.
Игра должна была стартовать в 07.10 мск, однако была отложена.
Как сообщает канадский портал TSN, сборная России не отправила результаты своих тестов на коронавирус канадской стороне. В связи с этим Канада сообщила, что не выйдет на лед, пока россияне этого не сделают.
COMPETITION DELAYED: Team Canada's Women's hockey team is reportedly waiting for the ROC's COVID-19 test results before they are willing to play.— TSN (@TSN_Sports) February 7, 2022
Судьи матча и организаторы проводят консультации. Команды после разминки остаются на арене в своих раздевалках.
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