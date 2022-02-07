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Сегодня, 07:18

Женская сборная Канады отказывается выходить на матч против России на Олимпиаде из-за тестов на коронавирус

Канадские хоккеистки отказались выходить на матч со сборной России на Олммпиаде
Сергей Разин
корреспондент
Матч российских хоккеисток отложен.
Фото AFP

Матч группового турнира Олимпиады-2022 между женскими сборными России и Канады не начался в назначенное время.

Игра должна была стартовать в 07.10 мск, однако была отложена.

Как сообщает канадский портал TSN, сборная России не отправила результаты своих тестов на коронавирус канадской стороне. В связи с этим Канада сообщила, что не выйдет на лед, пока россияне этого не сделают.

Судьи матча и организаторы проводят консультации. Команды после разминки остаются на арене в своих раздевалках.

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