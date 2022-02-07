Женская сборная Канады отказывается выходить на матч против России на Олимпиаде из-за тестов на коронавирус

Канадские хоккеистки отказались выходить на матч со сборной России на Олммпиаде

Матч группового турнира Олимпиады-2022 между женскими сборными России и Канады не начался в назначенное время.

Игра должна была стартовать в 07.10 мск, однако была отложена.

Как сообщает канадский портал TSN, сборная России не отправила результаты своих тестов на коронавирус канадской стороне. В связи с этим Канада сообщила, что не выйдет на лед, пока россияне этого не сделают.

COMPETITION DELAYED: Team Canada's Women's hockey team is reportedly waiting for the ROC's COVID-19 test results before they are willing to play. — TSN (@TSN_Sports) February 7, 2022

Судьи матча и организаторы проводят консультации. Команды после разминки остаются на арене в своих раздевалках.