Поздняков: «Целое поколение пропускает Олимпиаду, печальная ситуация для таких звезд, как Овечкин или Малкин»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением об отказе НХЛ отпускать хоккеистов на Олимпиаду-2022.

«Каждый турнир — особенная история, так или иначе большинство команд приезжает на Олимпиаду с надеждой на победу, я всегда выступаю за то, чтобы на Играх была возможность выступить у всех лучших игроков, — приводит слова Позднякова ТАСС. — Конечно, жаль, что наших хоккеистов, выступающих за океаном, искусственно лишили шанса побороться за олимпийские награды. С учетом того, что аналогичная ситуация была в Пхенчхане, получается, что с 2014 года теперь уже как минимум до 2026 года энхаэловцы без Олимпиад. Это 12 лет, целое поколение, по сути, пропускает Игры, конечно, это печальная ситуация для хоккея в целом и тем более для таких звезд, как Овечкин или Малкин».

22 декабря НХЛ объявила, что ее игроки не выступят на Олимпиаде.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 в Пекине начнется 9 февраля. Сборная России сыграет в группе B со Швейцарией, Данией и Чехией.