«Ждем выступления в Пекине лучших хоккеистов из других лиг». В МОК прокомментировали отказ НХЛ от участия в Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем официальном сайте выразили сожаление по поводу того, что хоккеисты НХЛ не примут участия в зимней Олимпиаде в Пекине (Китай).

«МОК сожалеет, что на график НХЛ так сильно повлияла пандемия коронавируса, и что лига не отпустит игроков на Олимпиаду в Пекине, — говорится в заявлении. — Мы знаем, что после пропуска Игр в Пхенчхане игроки очень хотели выступить в Пекине-2022. Именно они были главными инициаторами соглашения об участии, которое было достигнуто в сентябре между лигой и Ассоциацией игроков НХЛ.

Мы, конечно, разочарованы тем, что хоккеисты не смогут использовать еще одну возможность стать олимпийцами. Однако мы все еще с нетерпением ждем выступления в Пекине лучших хоккеистов из других сильнейших лиг по всему миру.

Их игра на Олимпиаде в Пхенчхане привлекла большую международную аудиторию, так как они показали захватывающий и страстный хоккей. Как и в 2018 году, в Пекине за выступлением хоккеистов будут следить болельщики со всего мира".

Напомним, 22 декабря НХЛ официально объявила о том, что игроки лиги не выступят на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля.