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Сегодня, 21:08

Главный тренер сборной Швеции отметил хорошую игру сборной России в обороне на Олимпиаде-2022

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлев поделился мнением о полуфинальном матче против России на Олимпиаде-2022.

«Нам предстоит игра с одной из лучших команд, фаворитом турнира. Если вы посмотрите, то соперник показывает плотную жесткую игру с хорошей обороной, особенно при условии, что забьет первым», — приводит слова тренера ТАСС.

Сегодня, 16 февраля, в четвертьфинале шведы победили команду Канады со счетом 2:0, а россияне обыграли Данию (3:1).

Матч Швеция-Россия пройдет в пятницу, 18 февраля. Начало встречи — в 16:10.

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