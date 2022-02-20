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Сегодня, 11:59

Ковальчук заявил, что у него закончился контракт со сборной России

Ковальчук заявил, что вопрос о продолжении работы в сборной России будет решать позже
Игорь Рабинер
Обозреватель

Генменеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о своем будущем в национальной команде.

«У меня заканчивается контракт, думаю, по поводу продолжения работы в сборной решим позже. Но с Алексеем Юрьевичем я пойду куда угодно», — сказал Ковальчук.

Сегодня, 20 февраля, сборная России в финале Олимпиады проиграла Финляндии со счетом 1-2.

Напомним, Алексей Жамнов возглавляет сборную России с осени 2021 года, тогда же Ковальчука назначили генеральным менеджером.

Илья Ковальчук
Сборная России по футболу
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