Гусев о поражении от финнов: «До последнего была надежда, что сравняем счет»

Гусев прокомментировал поражение от Финляндии в финале Олимпиады

Нападающий сборной России Никита Гусев прокомментировал поражение от Финляндии (1:2) в финале Олимпиады в Пекине.

— Что можно было бы изменить в финале?

— Не пропустить гол в начале третьего периода. Думаю, игра бы сложилась по-другому.

— Что чувствовали в последние секунды? Верили в чудо?

— Конечно, до последнего была надежда, что мы сравняем счет. Но получилось так, как получилось.

— Вы отдали шесть голевых передач, определили всех в команде по очкам, но так и не забили. Это грызло вас до финала?

— Я могу миллион раз повторить, что для меня важны победы команды. Если так лучше, то буду отдавать и могу вообще никогда не забивать.

Сегодня, 20 февраля сборная России проиграла Финляндии в финале Олимпиады со счетом 1:2. Финны впервые в истории стали олимпийскими чемпионами.