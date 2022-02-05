Главный тренер женской сборной России по хоккею назвал цель команды на матч с США

Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико назвал цель команды на матч с США на Олимпиаде в Пекине.

«Цель на игру с командой США — показать максимум, на что мы способны. Это лидер мирового хоккея, но мы тоже стремимся к качественной, хорошей игре. Чтобы после игры все девчонки получили хороший эмоциональный заряд. Ну и, естественно, проверить свои силы в преддверии решающих матчей.



У американок быстрая и мобильная команда с индивидуально сильными игроками и выстроенной системой. Движение запредельное и качество хоккея там на самом высоком уровне. Я вижу у наших игроков желание, азарт и неплохое движение. Готовимся дальше с максимальной концентрацией и настроем», — приводит ТАСС слова Бобарико.

Матч Россия — США состоится сегодня, 5 февраля, начало — в 16.10 (мск).