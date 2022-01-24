Андрей Николишин не считает олимпийский состав сборной России по хоккею неоптимальный

Чемпион мира Андрей Николишин поделился мнением о составе хоккейной сборной России на Олимпиаде-2022.

«Мне не показалось, что состав на Олимпиаду неоптимальный. У нас были поинтереснее кандидаты в линию атаки? Но это ваше мнение, вы же не тренер, поэтому так кажется, — приводит слова Николишина Betonmobile.ru. — Для меня абсолютно очевидно, почему отцепили того же Бурдасова. Антон разве сильнее того же Григоренко? Он по всем показателям его не сильнее. Поэтому в Пекин и поехал Григоренко. Для меня по этой кандидатуре все понятно. Все вопросы по расширенному и итоговому составам лучше адресовать Жамнову, так как он тут за все отвечает».

В основной состав национальной команды вошли 25 хоккеистов, а еще шесть игроков заявлены в качестве запасных.

Предварительный раунд олимпийского турнира по хоккею в Китае продлится с 9 по 13 февраля. Сборная России сыграет в группе В со Швейцарией, Данией и Чехией.