Третьяк назвал волнительным полуфинал Олимпиады-2022 между Россией и Швецией

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился ожиданиями от полуфинала Олимпиады-2022 между Россией и Швецией.

«Сегодня волнительно, очень волнительно. Так что будем болеть, прогнозов не говорю», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Матч Россия — Швеция пройдет сегодня, 18 февраля и начнется в 16:10 (мск). В другом полуфинале встретятся Финляндия и Словакия.