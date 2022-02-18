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Сегодня, 08:51

Третьяк назвал волнительным полуфинал Олимпиады-2022 между Россией и Швецией

Сергей Разин
корреспондент

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился ожиданиями от полуфинала Олимпиады-2022 между Россией и Швецией.

«Сегодня волнительно, очень волнительно. Так что будем болеть, прогнозов не говорю», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Матч Россия — Швеция пройдет сегодня, 18 февраля и начнется в 16:10 (мск). В другом полуфинале встретятся Финляндия и Словакия.

Источник: https://tass.ru/sport/13751183
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
Владислав Третьяк
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