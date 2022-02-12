Федотов пропустил курьезный гол в матче против Чехии

Голкипер сборной России Иван Федотов допустил ошибку в третьем периоде матча группового этапа олимпийского хоккейного турнира против Чехии.

Соперник нанес бросок с нулевого угла. Однако голкипер не успел сложиться и шайба рикошетом от его конька влетела в ворота.

Счет в матче стал 5:5. Отметим, что за несколько секунд до этого россияне вышли вперед — 5:4.

До матча с Чехией Федотов провел два матча на ноль — против Швейцарии (1:0) и Дании (2:0).