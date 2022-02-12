Россия — Чехия: Чибисов вывел команду вперед в третьем периоде, чехи почти сразу сравняли счет

Нападающий сборной России Андрей Чибисов отличился в матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира против Чехии. Он забросил шайбу в третьем периоде и вывел Россию вперед — 5:4.

Однако почти сразу же чехи вновь сравняли счет — 5:5. В ответной атаке комичный гол влетел в наши ворота. По прямой шла шайба, параллельно воротам, и влетела в конек голкиперу Ивану Федотову. А оттуда — в наши ворота.

Напомним, что третий период Россия начинала при счете 2:4.

Ранее российские хоккеисты уже обеспечили себе участие в четвертьфинале турнира.