Cлафковски забил седьмой гол на Олимпиаде и установил снайперский рекорд турнира в XXI веке

Сборная Словакии со счетом 4:0 обыграла команду Швеции в матче за третье место мужского хоккейного турнира и стала бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине.

Дубль в этой встрече оформил 17-летний нападающий словаков Юрай Слафковски.

В общей сложности, молодой форвард отличился 7 раз на Играх в Пекине. Он установился снайперский рекорд на Играх в XXI веке.

Ранее никто из хоккеистов не забивал более шести шайб.

Напомним, что в финале 20 февраля сборная России сыграет с командой Финляндии.