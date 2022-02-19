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Сегодня, 18:30

Cлафковски забил седьмой гол на Олимпиаде и установил снайперский рекорд турнира в XXI веке

Иван Шитик
Корреспондент

Сборная Словакии со счетом 4:0 обыграла команду Швеции в матче за третье место мужского хоккейного турнира и стала бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине.

Дубль в этой встрече оформил 17-летний нападающий словаков Юрай Слафковски.

В общей сложности, молодой форвард отличился 7 раз на Играх в Пекине. Он установился снайперский рекорд на Играх в XXI веке.

Ранее никто из хоккеистов не забивал более шести шайб.

Напомним, что в финале 20 февраля сборная России сыграет с командой Финляндии.

Сборная Словакии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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