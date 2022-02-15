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Сегодня, 09:57

Швейцарский фристайлист Раджетли показал лучший результат в квалификации в слоупстайле на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Швейцарский фристайлист Андри Раджетли занял первое место по итогам квалификации в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине.

Спортсмен набрал 85,08 балла. Вторым стал норвежец Бирк Рууд, на третьей строчке — Николас Геппер.

В финал вышли 12 лучших спортсменов по итогам квалификации.

Финал в слоупстайле у мужчин состоится завтра, 16 февраля. Начало запланировано на 04.30 (мск).

Фристайл

Чжанцзякоу (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Слоупстайл

Квалификация

1. Андри Раджетли (Швейцария) — 85,08

2. Бирк Рууд (Норвегия) — 83,96

3. Николас Геппер (США) — 82,51

4. Йеспер Тьадер (Швеция) — 79,38

5. Александр Холл (США) — 79,13

6. Колби Стивенсон (США) — 78,01

7. Бен Барклай (Новая Зеландия) — 77,71

8. Ким Губсер (Швейцария) — 76,71

9. Матей Свансер (Австрия) — 74,86

10. Фабиан Беш (Швейцария) — 74,53

11. Макс Моффа (Канада) — 74,06

12. Оливер Магнуссон (Швеция) — 73,06

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