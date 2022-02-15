Швейцарский фристайлист Раджетли показал лучший результат в квалификации в слоупстайле на Олимпиаде
Швейцарский фристайлист Андри Раджетли занял первое место по итогам квалификации в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине.
Спортсмен набрал 85,08 балла. Вторым стал норвежец Бирк Рууд, на третьей строчке — Николас Геппер.
В финал вышли 12 лучших спортсменов по итогам квалификации.
Финал в слоупстайле у мужчин состоится завтра, 16 февраля. Начало запланировано на 04.30 (мск).
Фристайл
Чжанцзякоу (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Слоупстайл
Квалификация
1. Андри Раджетли (Швейцария) — 85,08
2. Бирк Рууд (Норвегия) — 83,96
3. Николас Геппер (США) — 82,51
4. Йеспер Тьадер (Швеция) — 79,38
5. Александр Холл (США) — 79,13
6. Колби Стивенсон (США) — 78,01
7. Бен Барклай (Новая Зеландия) — 77,71
8. Ким Губсер (Швейцария) — 76,71
9. Матей Свансер (Австрия) — 74,86
10. Фабиан Беш (Швейцария) — 74,53
11. Макс Моффа (Канада) — 74,06
12. Оливер Магнуссон (Швеция) — 73,06