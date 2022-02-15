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Сегодня, 08:11

Фристайлистка Силдару принесла Эстонии первую медаль зимних Игр за 12 лет

Сергей Разин
корреспондент
Келли Силдару.
Фото Reuters

Эстонская фристайлистка Келли Силдару завоевала бронзовую медаль Олимпиады-2022 в слоупстайле.

19-летняя спортсменка принесла Эстонии первую медаль на зимних Олимпийских играх с 2010 года: тогда в Ванкувере лыжница Кристина Шмигун-Вяхи принесла стране серебро.

Золотую медаль в слоупстайле завоевала Матильда Гремо из Швейцарии с лучшим результатом 86,56, серебро у китаянки Эйлин Гу (86,23). Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла четвертое место с результатом 75,51.

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