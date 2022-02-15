Фристайлистка Силдару принесла Эстонии первую медаль зимних Игр за 12 лет

Эстонская фристайлистка Келли Силдару завоевала бронзовую медаль Олимпиады-2022 в слоупстайле.

19-летняя спортсменка принесла Эстонии первую медаль на зимних Олимпийских играх с 2010 года: тогда в Ванкувере лыжница Кристина Шмигун-Вяхи принесла стране серебро.

Золотую медаль в слоупстайле завоевала Матильда Гремо из Швейцарии с лучшим результатом 86,56, серебро у китаянки Эйлин Гу (86,23). Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла четвертое место с результатом 75,51.