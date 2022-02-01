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Сегодня, 16:33

Шимбуев: «Могулисты сборной России имеют опыт выступления в любых погодных условиях»

Анна Горшкова
Корреспондент

Старший тренер сборной России по могулу Николай Шимбуев рассказал о том, как погодные условия в Пекине влияют на спортсменов.

«Снегопад и сильный ветер влияют на неподготовленных атлетов. У нас команда с опытом работы в любых условиях. Мы готовились к Олимпиаде в финской Руке, там, в общем-то, такие же условия, как здесь, — мы увидели некоторую параллель, это нас не напугало. Даже хорошо, что мы сразу с первой тренировки попали в такие плохие погодные условия — сразу оценили свои возможности», — приводит слова Шимбуева ТАСС.

Первую тренировку могулисты прошли вечером 30 января при сильном ветре и снегопаде, который накрыл Чжанцзякоу.

В состав российской олимпийской сборной по фристайлу в дисциплине могул вошли шесть спортсменов.

Соревнования могулистов будут проходить в снежном парке Гентин и начнутся 3 февраля с квалификационного заезда у женщин.

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Источник: https://tass.ru/sport/13584631
Сборная России по фристайлу
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