Сборная России по фристайлу объявила состав на Олимпиаду в Пекине
Определен состав команды по фристайлу на Олимпийские зимние игры в Пекине, информирует сайт Федерации.
В составе национальной команды — 22 спортсмена:
акробатика — Максим Буров, Илья Буров, Станислав Никитин, Любовь Никитина, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова;
могул — Никита Новицкий, Никита Андреев, Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина, Полина Чудинова;
cки-кросс: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, Анастасия Чирцова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина, Елизавета Понкратова;
cлоуп-стайл/биг-эйр: Анастасия Таталина, Ксения Орлова.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.
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