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Сегодня, 13:20

Сборная России по фристайлу объявила состав на Олимпиаду в Пекине

Роман Шишов
Корреспондент

Определен состав команды по фристайлу на Олимпийские зимние игры в Пекине, информирует сайт Федерации.

В составе национальной команды — 22 спортсмена:

акробатика — Максим Буров, Илья Буров, Станислав Никитин, Любовь Никитина, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова;

могул — Никита Новицкий, Никита Андреев, Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина, Полина Чудинова;

cки-кросс: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, Анастасия Чирцова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина, Елизавета Понкратова;

cлоуп-стайл/биг-эйр: Анастасия Таталина, Ксения Орлова.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Источник: https://ffr-ski.ru/novosti/opredelen-sostav-sbornoy-po-fristaylu-na-olimpiyskie-igry/
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