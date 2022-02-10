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Сегодня, 11:35

Сихарулидзе сделал заявление в поддержку Валиевой и всех наших фигуристов

Александр Кружков
Обозреватель
Сборная России.
Фото AFP
Олимпийский чемпион-2002 в парном катании Антон Сихарулидзе через «СЭ» обратился к Камиле Валиевой и остальным российским фигуристам, которые выиграли командные соревнования на Олимпиаде в Пекине, но из-за отложенной церемонии награждения пока не получили золотых медалей.

— От всего сердца хочу поддержать наших фигуристов, которые находятся на Играх в Пекине. Сейчас многие псевдоспециалисты высказывают мнение о каком-то допинге, не имея официальной информации. Не зная ни-че-го! Зачастую это просто фантазии, а то и откровенная ложь!

В этот момент Камила Валиева и другие фигуристы готовятся к новым стартам на Олимпиаде. Я прекрасно понимаю, в каком состоянии ребята после прочитанного и услышанного. А ведь они будут биться за Россию, приносить нам медали. Я хочу, чтобы мы всей страной относились к нашим спортсменам как к собственным детям. В сложной ситуации не закапывали их, не поливали грязью. Наоборот, нужно поддержать, обнять, поцеловать. Дать правильное напутствие.

Камила Валиева. Валиеву нужно поддержать! Эта спортсменка достойна восхищения

Дорогая Камила! Дорогие ребята! Дай бог, чтобы эта ситуация поскорее разрешилась! Желаю вам спокойствия и удачи. Мы надеемся на ваши великолепные выступления и ждем золотых медалей.

— Сегодня утром Валиева вышла на тренировку...

— Если МОК и ИСУ позволили Камиле продолжить подготовку к личному турниру — это очень хороший знак. Который только подтверждает мои слова о том, что наши псевдоэксперты часто несут бред. Я уверен, что российские фигуристы, включая Камилу, не используют допинг. Да и не существует препаратов, которые позволят блистательно откатать программу, исполнить несколько четверных прыжков. А еще создать такую атмосферу, чтобы весь зал встал и аплодировал. Имя этому «допингу» — талант и ежедневная работа на износ.

— Полагаете, Россия сохранит золото командника?

— Да. Чтобы забрать у нас медаль, нужны очень веские основания. На мой взгляд, мы победили в честной борьбе. Это золото заслуженное, оно отражает реальное положение дел в фигурном катании на данный момент.

Фигурное катание
Камила Валиева
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