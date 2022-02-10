Сихарулидзе сделал заявление в поддержку Валиевой и всех наших фигуристов

Олимпийский чемпион-2002 в парном катании Антон Сихарулидзе через «СЭ» обратился к Камиле Валиевой и остальным российским фигуристам, которые выиграли командные соревнования на Олимпиаде в Пекине, но из-за отложенной церемонии награждения пока не получили золотых медалей.

— От всего сердца хочу поддержать наших фигуристов, которые находятся на Играх в Пекине. Сейчас многие псевдоспециалисты высказывают мнение о каком-то допинге, не имея официальной информации. Не зная ни-че-го! Зачастую это просто фантазии, а то и откровенная ложь!

В этот момент Камила Валиева и другие фигуристы готовятся к новым стартам на Олимпиаде. Я прекрасно понимаю, в каком состоянии ребята после прочитанного и услышанного. А ведь они будут биться за Россию, приносить нам медали. Я хочу, чтобы мы всей страной относились к нашим спортсменам как к собственным детям. В сложной ситуации не закапывали их, не поливали грязью. Наоборот, нужно поддержать, обнять, поцеловать. Дать правильное напутствие.

Дорогая Камила! Дорогие ребята! Дай бог, чтобы эта ситуация поскорее разрешилась! Желаю вам спокойствия и удачи. Мы надеемся на ваши великолепные выступления и ждем золотых медалей.

— Сегодня утром Валиева вышла на тренировку...

— Если МОК и ИСУ позволили Камиле продолжить подготовку к личному турниру — это очень хороший знак. Который только подтверждает мои слова о том, что наши псевдоэксперты часто несут бред. Я уверен, что российские фигуристы, включая Камилу, не используют допинг. Да и не существует препаратов, которые позволят блистательно откатать программу, исполнить несколько четверных прыжков. А еще создать такую атмосферу, чтобы весь зал встал и аплодировал. Имя этому «допингу» — талант и ежедневная работа на износ.

— Полагаете, Россия сохранит золото командника?

— Да. Чтобы забрать у нас медаль, нужны очень веские основания. На мой взгляд, мы победили в честной борьбе. Это золото заслуженное, оно отражает реальное положение дел в фигурном катании на данный момент.