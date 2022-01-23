Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выложила новый пост в Instagram. Она показала фото со съемок Первого канала.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В день открытия Олимпиады в рамках командного турнира мужчины и пары представят короткие программы, танцоры — ритм-танец. Турнир по фигурному катанию на Олимпиаде завершится 19 февраля произвольной программой спортивных пар.