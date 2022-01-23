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Сегодня, 16:50

Российские фигуристы перед вылетом на Олимпиаду будут тестироваться на коронавирус ежедневно

Роман Шишов
Корреспондент

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что все фигуристы сборной России, прибывающие в Красноярск на заключительный подготовительный сбор к Олимпиаде в Пекине, будут тестироваться на коронавирус в ежедневном режиме.

В сборе в Красноярске примут участие все фигуристы, которые были основными и запасными на чемпионате Европы. На командные олимпийские соревнования спортсмены вылетят из Красноярска 1 февраля.

«Тестирование на COVID-19 всех, кто попадает в «пузырь» сбора, осуществляется сразу после прилета в Красноярске и далее в ежедневном режиме», — цитирует ТАСС Когана.

20 января Федерация фигурного катания на коньках России огласила олимпийский состав сборной. В состав мужской команды вошли Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Андрей Мозалев, в число запасных включены Евгений Семененко и Петр Гуменник.

В женскую команду вошли чемпионка Европы Камила Валиева, чемпионка мира Анна Щербакова и бронзовый призер мирового первенства Александра Трусова. Все спортсменки тренируются в группе Этери Тутберидзе. В число запасных включены чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

В соревнованиях спортивных пар выступят чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, призеры мировых первенств Евгения Тарасова и Владимир Морозов, чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В запас включены Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. В танцах на льду Россию представят чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, призеры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин. В число запасных включены Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Аннабель Морозова и Андрей Багин, Елизавета Шанаева и Девид Нарижный.

Источник: https://tass.ru/sport/13502007
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