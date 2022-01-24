Глава ФФККР: «Состав сборной на командный турнир Олимпиады будет объявлен в начале февраля»

Президент ФФККР Александр Горшков рассказал, когда будет объявлен состав российской команды по фигурному катанию на олимпийский турнир.

«Состав сборной на командный турнир Олимпиады будет объявлен в начале февраля. Дело в том, что это достаточно тактический вопрос, поэтому обсуждать и обнародовать его раньше времени не стоит.

Приняла ли Федерация окончательное решение по составу? Я вам уже ответил все что мог», — цитирует Горшкова Sport24.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В день открытия Олимпиады в рамках командного турнира мужчины и пары представят короткие программы, танцоры — ритм-танец. Турнир по фигурному катанию на Олимпиаде завершится 19 февраля произвольной программой спортивных пар.