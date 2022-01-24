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Сегодня, 14:53

Глава ФФККР: «Состав сборной на командный турнир Олимпиады будет объявлен в начале февраля»

Глава ФФККР Горшков высказался о составе сборной России по фигурному катанию на командный турнир Олимпиады
Виктория Кравченко

Президент ФФККР Александр Горшков рассказал, когда будет объявлен состав российской команды по фигурному катанию на олимпийский турнир.

«Состав сборной на командный турнир Олимпиады будет объявлен в начале февраля. Дело в том, что это достаточно тактический вопрос, поэтому обсуждать и обнародовать его раньше времени не стоит.

Приняла ли Федерация окончательное решение по составу? Я вам уже ответил все что мог», — цитирует Горшкова Sport24.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В день открытия Олимпиады в рамках командного турнира мужчины и пары представят короткие программы, танцоры — ритм-танец. Турнир по фигурному катанию на Олимпиаде завершится 19 февраля произвольной программой спортивных пар.

 
 
Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-01-24-glava-ffkkr-sostav-sbornoy-na-komandnyy-turnir-olimpiady-budet-obyavlen-v-nachale-fevralya
Фигурное катание
Олимпиада
Александр Горшков (фигурное катание)
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