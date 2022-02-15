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Сегодня, 17:41

В «Самбо-70» отреагировали на прокат Валиевой: «Камила — боец, который показывает мастерство России»

Президент «Самбо-70 оценил выступление российских фигуристок на Олимпиаде
Артем Бухаев
Корреспондент

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги выступления российских фигуристок в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

Российские фигуристки занимают два первых места после короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

«Преодолели все ситуации! Хочется просто поздравить наших девочек и весь тренерский состав во главе с Этери Тутберидзе. Молодцы! Великолепно! Из-за всех этих неприятных ситуаций мы только приковали к себе внимание всего мира. Мне кажется, даже судьи это понимают прекрасно. Камила прошла через все, что можно было. 15-летнюю девочку все любили и обожали. И тут она столкнулась с неприязнью. За это время она сильно повзрослела. Мы все переживаем! Не только наша страна, но и весь мир. А уж «Самбо-70» отдельно! На Камиле не было лица после проката. Это невозможно скрыть, но она настоящий боец, который показывает мастерство России», — сказал Лайшев «СЭ».

Камила Валиева лидирует после короткой программы. От судей спортсменка получила 82,16 балла. Второе место занимает Анна Щербакова, которая в прокате справилась со всеми прыжковыми элементами. Она набрала 80,20 балла. Еще одна россиянка Александра Трусова получила за прокат 74,60 балла. Она идет на четвертой позиции.

Произвольные программы одиночницы представят 17 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
Ренат Лайшев
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