Мозалев отправились на предолимпийский сбор

Российский фигурист Андрей Мозалев вместе с тренерами, Кириллом Давыденко и Денисом Луниным, отправились на предолимпийский сбор в Красноярск.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила окончательный состав сборной на предстоящие Олимпийские игры в Пекине.

По сравнению с предварительной заявкой произошла одна замена — Мозалев вошел в сборную вместо Евгения Семененко, который стал запасным.

Напомним, что XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине, Китай с 4 по 20 февраля.