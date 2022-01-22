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Сегодня, 19:47

Мозалев отправились на предолимпийский сбор

Российский фигурист отправились на предолимпийский сбор
Иван Шитик
Корреспондент

Российский фигурист Андрей Мозалев вместе с тренерами, Кириллом Давыденко и Денисом Луниным, отправились на предолимпийский сбор в Красноярск.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила окончательный состав сборной на предстоящие Олимпийские игры в Пекине.

По сравнению с предварительной заявкой произошла одна замена — Мозалев вошел в сборную вместо Евгения Семененко, который стал запасным.
Напомним, что XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине, Китай с 4 по 20 февраля.

Олимпиада
Андрей Мозалев
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