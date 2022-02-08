Мексиканский фигурист рассказал о работе с Глейхенгаузом и Дудаковым

Мексиканский фигурист, участник Олимпиады Донован Карильо в разговоре с российскими журналистами поделился впечатлениями от семинаров с членами тренерского штаба Этери Тутберидзе Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом.

— Я работал на семинарах с Сергеем и Даниилом, когдаони приезжали в Мексику. Очень многому научился, и их система тренировок прекрасна, они одни из лучших тренеров мира. Всегда круто поучиться у того, кем ты восхищаешься.

В чем секрет? Секрета нет. Они заставляют тебя работать. Вот почему их девушки и парни одни из лучших в мире. Они не берут время на передышку, на отдых — ты должен работать каждую минуту на льду. Я был очень изможден. Это не жестко, нет. Если ты хочешь — ты делаешь. Они тебя не заставляют насильно. Но делают так, что ты работаешь.

— Чему вы научились?

— Они фокусировались на умении делать прыжки в усталом состоянии. Потому что каждый фигурист может прыгать, когда он свеж, а с ними можно научиться, как прыгать в усталом состоянии. Когда ты перекидной даже не можешь прыгнуть. (смеется) Это был вызов и одновременно весело.

Хотел бы я поехать в Москву в школу Тутберидзе? Конечно! Надеюсь, у меня будет время. Техника мне подходит, я делал так, как хотели Сергей и Даниил, мне было комфортно в их системе.

И я восхищен девушками Тутберидзе. Они лучшие в мире. Если у меня будет возможность потренироваться с ними, это будет очень вдохновлять. Я даже поговорил с Сашей Трусовой в олимпийской деревне. Советов по четверным не давала, но она очень милая.

Карильо набрал 79,69 балла и отобрался в произвольную программу Олимпиады в Пекине.