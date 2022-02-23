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Сегодня, 16:33

«Счастлива, что воспитанницы Тутберидзе принесли нашей стране медали». Семенович — о выступлении российских фигуристок

Семенович отреагировала на выступление учениц Тутберидзе на Олимпиаде
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Бывшая фигуристка и актриса Анна Семенович в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о результатах российских фигуристок в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.

«Места девочек совершенно справедливы. Аня Щербакова каталась идеально — и эмоционально, и технически! Трусова поставила рекорд, прыгнула пять четвертных в произвольной программе. Только из-за короткой программы она не перегнала Аню. Катание девочек было очень роскошным. Счастлива, что воспитанницы Этери Тутберидзе принесли нашей стране две медали — золотую и серебряную» , — сказала Семенович «СЭ».

Ранее, 17 февраля, российская фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой. Второе место заняла Александра Трусова, а Камила Валиева стала четвертой.

Олимпийские игры завершились 20 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
Анна Семенович
Анна Щербакова
Этери Тутберидзе
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