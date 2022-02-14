Ханю надеется, что еще сможет принять участие в Олимпийских играх

Японский фигурист Юдзуру Ханю подвел итоги выступления на Олимпийских играх в Пекине.

В произвольной он предпринял попытку первым в истории прыгнуть четверной аксель, но упал. На официальных соревнованиях ни один фигурист еще не исполнял этот элемент чисто.

«Я надеялся, что у меня будут три золотые олимпийские медали, не срослось, — приводит слова Ханю ТАСС. — Мне этого ощущения достаточно, я имею полное право гордиться собой и своим образом жизни, достижениями. Я должен заниматься тем фигурным катанием, которое приведет меня к совершенству, позволит мне прочувствовать еще больше, что я — это я. Надеюсь, мне еще суждено принимать участие в Олимпиадах. Количество переходит в качество, я приехал сюда за праздником, смог выступить, не спасовал, для меня это значимо.

Также он высказался о попытке исполнить четверной аксель.

«Я еще недавно жил только одним, неважно сколько мне лет, внутри мне 9 лет. Этот девятилетний мальчишка мечтал выдать супераксель, и, когда программа закончилась, я понял, нас двое — девятилетний мальчишка был в восторге, я почувствовал его легкость, и я ни о чем не жалею. К каждому прыжку нужно найти подход, и я его нашел, это был аксель Юдзуру Ханю. Я не знаю, что будет мной двигать дальше, но честно скажу вам, что да — упал, не все прошло гладко, можно было выступить лучше, но настанет день, когда я оглянусь на этот день и буду в полном восторге от того четверного акселя, который у меня получился».

По итогам личного турнира фигуристов Ханю набрал 283,21 балла и занял четвертое место.